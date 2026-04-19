Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie | muore 43enne per un colpo al collo
Nella notte, in una discoteca di Bisceglie, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un uomo di 43 anni. Quest’ultimo è stato colpito al collo e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.
Un 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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