Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie | muore 43enne per un colpo al collo

Nella notte, in una discoteca di Bisceglie, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un uomo di 43 anni. Quest’ultimo è stato colpito al collo e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.