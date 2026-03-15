A Montegranaro un uomo di 43 anni è morto a causa di una fucilata al collo. La vittima, di origini russe, è stata colpita durante un incidente che ha portato alla sua morte immediata. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per omicidio. Un cacciatore di 82 anni è sotto inchiesta con l’ipotesi di colpo accidentale.

MONTEGRANARO Una fucilata al collo, un solo colpo fatale. È morto praticamente all’istante Grigorev Vladislav Sergevich, russo di 43 anni. La tragedia si è consumata nelle prime ore di ieri mattina, in contrada Santa Maria, nelle campagne di Montegranaro. Un omicidio dai contorni ancora tutti da chiarire. La battuta Nella zona che va verso Monte Urano, a ridosso del fiume Ete Morto, era in corso un’attività di contenimento della volpe, non una vera e propria battuta, ma un’operazione ad hoc per limitare la presenza di una singola specie. Nei campi c’erano sei cacciatori autorizzati appositamente dalla polizia provinciale e appostati, con tanto di cani. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Si lamenta per gli spari, 43enne russo ucciso da una fucilata al collo a Montegranaro. Si indaga per omicidio. Cacciatore di 82 anni sotto inchiesta: «Colpo accidentale»

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