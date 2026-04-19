Nella notte, intorno alle 4, in una discoteca si è verificato un episodio di sparatoria che ha portato alla morte di un uomo di 43 anni. La vittima, con precedenti penali, è stata colpita da diversi colpi di pistola all’interno del locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi e sull’identità dell’aggressore.

Un agguato a colpi di pistola è costato la vita a Filippo Scavo, 43enne barese con precedenti penali, ucciso intorno alle 4 del mattino di oggi all'interno della discoteca “Divinae Follie” di Bisceglie. L'uomo, colpito alla base del collo da un commando composto da almeno due persone armate, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre i Carabinieri indagano per ricostruire il movente dell'esecuzione che ha scatenato il panico tra centinaia di clienti del locale. L’agguato e il panico in pista Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, all'azione avrebbero partecipato più persone. Il commando sarebbe entrato in azione con almeno due pistole, esplodendo diversi colpi tra la folla.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Spari nella notte in discoteca: 43enne ucciso a colpi di pistola

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Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne. Panico tra i presenti. La vittima aveva una ferita alla base del collo #ANSA x.com