Bisceglie spari in una discoteca | muore un 43enne

Nella serata di ieri, una sparatoria si è verificata in una discoteca della città, provocando il decesso di un uomo di 43 anni. La vittima è stata colpita al collo e, trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. È ancora in corso l’acquisizione di testimonianze e di eventuali prove sul luogo.

È morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. La vittima è Filippo Scavo, 43 anni, originario di Carbonara, alle porte di Bari e stando a quanto appreso avrebbe dei precedenti penali. L’uomo è stato ferito mentre il locale era affollato e soccorso dal 118, ma è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, intorno alle 4:40 della notte tra sabato e domenica 19 aprile. La ferita, alla base del collo, si è rivelata fatale. Gli spari hanno scatenato il caos tra i presenti, che hanno cercato riparo e vie di fuga., Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire quanto accaduto e individuare i responsabili, sotto il coordinamento della Procura di Trani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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