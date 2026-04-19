Nella notte di oggi, in una discoteca situata a Bisceglie, nel nord Barese, si sono verificati degli spari. Un colpo di pistola ha colpito un uomo di 43 anni, che è deceduto sul posto. La sparatoria ha causato panico tra i presenti, che hanno cercato di trovare una via di fuga. La polizia è intervenuta sul luogo dell’accaduto per avviare le indagini.

Bari, 19 aprile 2026 – Spari in discoteca, un colpo di pistola raggiunge un 43enne e lo uccide. È successo questa notte all'interno di in un locale notturno di Bisceglie, nel bord Barese. La vittima si chiamava Filippo Scavo ed era di Carbonara, in provincia di Bari. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, intorno alle 4.40. Aveva una ferita alla base del collo. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti. Sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari in una discoteca nel nord Barese: ucciso un 43enne. Panico tra i presenti alla ricerca di una via di fuga

Notizie correlate

Panico nella notte in una discoteca del Barese: 43enne ferito da un colpo di pistola. L'uomo è morto in ospedaleUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all’interno di una discoteca a Bisceglie .

Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne; Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola; ++ Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne ++; Spari in discoteca, giovane ucciso nella notte.

Spari in una discoteca nel nord Barese: ucciso un 43enne. Panico tra i presenti alla ricerca di una via di fugaÈ successo all’interno di un locale notturno di Bisceglie. La vittima si chiamava Filippo Scavo ed era du Carbonara. Aveva una grave ferita alla base del collo ... quotidiano.net

Spari in una discoteca, Filippo Scavo viene ferito al collo e muore all'arrivo in pronto soccorso: aveva 43 anniÈ morto all'arrivo in ospedale Filippo Scavo, 43enne ferito da un colpo di pistola all'interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie (Bari). L'uomo è ... leggo.it

Spari nella notte in discoteca: muore 43enne per un colpo al collo facebook

L’Iran richiude Hormuz, spari contro i mercantili: “Non ci fidiamo degli Usa” x.com