Spari in pieno giorno per una rapina | il video choc

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, un episodio di sparatoria ha scosso l’area nord di Napoli, tra Mugnano e Calvizzano. Un tentativo di rapina si è trasformato in uno scontro armato visibile in un video diffuso online. La scena si è svolta in strada, coinvolgendo almeno due soggetti armati che hanno esploso colpi durante la rapina. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o arresti.

Raid in strada nell’area nord di Napoli nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, tra Mugnano e Calvizzano. Coinvolto un 30enne incensurato, rimasto ferito.“Immagini agghiaccianti”La sequenza dell’agguato, ripresa in un video inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), mostra momenti di puro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Spari e sportellate, il video choc dell’assalto in A14 visto dai portavalori: le immagini inedite Notizie correlate Leggi anche: Rapina in pieno giorno a Richmond: il video choc Spari in pieno giorno a Marano, si teme una vittima: carabinieri sul postoColpi di pistola sono stati esplosi nel centro della città in provincia di Napoli: sul posto si stanno recando i carabinieri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ? Spari in via Santa Croce, il giorno dopo solo rabbia e paura. E Ianeselli scrive a Piantedosi; Agguato e spari in centro a Trento, i due fermati non rispondono alle domande del gip; Omicidio Carmelo Nigro durante sparatoria ai Tamburi, chiesto il processo per Michele Caforio; Spari in centro a Trento, ecco cosa è successo: è stato un regolamento di conti, fermate quattro persone. Spari in pieno giorno per una rapina: il video chocLa sequenza dell’agguato, ripresa in un video inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), mostra momenti di puro terrore. Nelle immagini si vede un’auto accostare, un uomo scendere e ... napolitoday.it Agguato in pieno giorno a Mugnano: spari contro un’auto, ferito un pregiudicato 26enneColpi esplosi da una moto in corsa in corso Italia intorno alle 12:30, indagini serrate dei carabinieri tra Marano e Castello di Cisterna per ricostruire dinamica e movente ... ilgazzettinovesuviano.com Spari in pieno giorno a Mugnano, ferito 30enne incensurato. Il video dell’agguato inviato a Borrelli (Avs): “Immagini agghiaccianti. Governo rinforzi organici forze dell’ordine invece di chiudere caserme e commissariati” Ancora violenza in strada nell’area nord facebook Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne #bisceglie x.com