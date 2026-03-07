Spari in pieno giorno a Marano si teme una vittima | carabinieri sul posto

Nel pomeriggio a Marano, in provincia di Napoli, sono stati esplosi diversi colpi di pistola nel cuore della città. Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i carabinieri, che stanno procedendo con le verifiche. Non ci sono ancora dettagli sulle persone coinvolte o su eventuali feriti, ma le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia accaduto.

Colpi di pistola sono stati esplosi nel centro della città in provincia di Napoli: sul posto si stanno recando i carabinieri.