Rapina in pieno giorno a Richmond | il video choc

Una rapina è avvenuta nel cuore di Richmond in pieno giorno, e il video della scena sta facendo il giro del web. La polizia sta indagando, ma ancora nessuna notizia sui responsabili. La scena ha lasciato molti spettatori scioccati, e la città sembra sempre più fuori controllo.

Londra ormai è una città fuori controllo. Le testimonianze sulla situazione sono tante e affollano la rete. L'ultima fa capire come non solo le periferie, ma anche i quartieri più centrali, più "posh" della capitale britannica siano ormai prede della delinquenza. In un video diffuso sui social, si vedono due rapinatori che, a volto coperto e in pieno giorno, attorno alle 10:30 del mattino, prendono a martellate la finestra di una gioielleria, la divellono e iniziano a rubare la merce. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Police & Réalités (@policerealites) I dipendenti del negozio cercano di difendere i beni, ma possono fare ben poco per fermarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rapina in pieno giorno a Richmond: il video choc Approfondimenti su Richmond Londra Follia in pieno giorno: sfonda la vetrina di un negozio, poi minaccia i passanti. Il video choc Influencer rapita in pieno giorno in Messico, il video choc dell’agguato: La Nicholette sparita dopo l’imboscata Nella giornata di oggi si è diffuso un video che mostra un'imboscata in Messico, durante la quale è scomparsa Nicole Pardo Molina, nota influencer di OnlyFans. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Richmond Londra Argomenti discussi: Furto d’auto in pieno giorno sotto gli occhi del proprietario a San Severo, il video è virale; Rapina in zona universitaria a due giovani spagnoli: arrestato uno dei responsabili; Chiusa l’inchiesta sulla rapina al Taleda; Furto e aggressione: poi ‘restituiscono’ la refurtiva. Rapina in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina a martellate e scappano col bottino: tutti filmano ma nessuno interviene VIDEODue ladri si sono avvicinati alla vetrina di una gioielleria a Richmond, Londra, e hanno cominciato a colpirla violentemente con un martello, poi, hanno rubato la maggior parte dei gioielli che ... ilgazzettino.it Rapina in pieno giorno a Torino, vittima anziana di 92 anni: individuato il responsabilePedinata fino a casa e rapinata nell’androne: un episodio che riaccende l’allarme sicurezza per gli anziani a Torino. notizie.it #MINORENNE ITALIANO DI ORIGINE NORD AFRICANA RAPINA UN GIOVANE IN PIENO CENTRO, DENUNCIATO DAI #CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno individuato e denunciato un minorenne italiano di origine nord afr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.