Spari al tempio Una comunità sconvolta

Due cittadini indiani di origine sikh sono stati uccisi a colpi di pistola all’interno di un tempio nella provincia di Bergamo. L’incidente ha provocato grande sconcerto tra i membri della comunità locale e ha portato le forze dell’ordine a intervenire sul posto per le indagini. La polizia sta raccogliendo testimonianze e cercando di identificare eventuali sospetti legati all’episodio.

COVO (Bergamo) L’uccisione a colpi di pistola di due cittadini indiani di origine sikh - Rajinder Singh, 47 anni, e Gurmit Singh, 48 anni, di Agnadello (Cremona) - avvenuta a mezzanotte di venerdì sera a Covo, nella Bassa Bergamasca, all’esterno di un tempio, in via campo Rampino, di cui Rajinder Singh era stato il presidente in passato, rappresenta l’episodio più grave con protagonista questa comunità, che proprio nella Bergamasca ha la propria roccaforte e conta oltre 10mila persone. Negli anni passati, si sono verificate altre risse o conflitti che hanno coinvolto indiani Sikh nella zona, come nel 2020 a Torre Pallavicina o episodi di tensioni per motivi lavorativi o personali, ma l’evento di Covo è il più recente e cruento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari al tempio. Una comunità sconvolta Notizie correlate Preghiere in parrocchia e compagni di Matteo in lacrime: sconvolta una intera comunitàSAN BENEDETTO Una tragedia che lascia senza parole ha colpito la famiglia del piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto. Olbia, cucciolo ucciso a coltellate: 26enne in carcere, due feriti e una comunità sconvolta.Olbia è sconvolta dalla morte di Calaceo, un cucciolo di sette mesi ucciso a coltellate da un uomo di 26 anni, Hamrouni Marwan, ora in custodia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari al tempio. Una comunità sconvolta; Spari nel tempio Sikh: il killer si inginocchia, poi uccide due fedeli; Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori dal tempio sikh - Foto e video; Agnadello - Indiano ucciso a Covo. Spari al tempio. Una comunità sconvoltaNel Comune di poco più di mille abitanti, al confine tra la pianura bergamasca e Cremona, non avevano mai visto una scena così. Sul luogo dello scontro erano arrivate cinque ambulanze, tre pattuglie ... ilgiorno.it Spari nel tempio Sikh: il killer si inginocchia, poi uccide due fedeliDopo l’agguato, vicino a Bergamo, la fuga in auto con i complici. L’ombra di una faida tra due gruppi rivali della stessa comunità ... milano.repubblica.it L’Iran richiude Hormuz, spari contro i mercantili: “Non ci fidiamo degli Usa” x.com Tregua violata in #Libano: spari sui caschi blu dell’#Unifil, muore un soldato francese. #Macron accusa #Hezbollah, i miliziani smentiscono. #Tg1 Enrico Bona - facebook.com facebook