Una tragedia ha sconvolto la comunità di San Benedetto del Tronto, coinvolgendo la famiglia di un ragazzo di 12 anni. In paese, sono state organizzate preghiere in chiesa mentre alcuni amici del giovane sono stati visti in lacrime. Le circostanze precise dell’incidente non sono state rese note, ma l'intera zona si è stretta attorno alla famiglia colpita. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i residenti.

SAN BENEDETTO Una tragedia che lascia senza parole ha colpito la famiglia del piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto. Quella che doveva essere una serena vacanza di Pasqua si è trasformata in un dramma inaspettato: il soggiorno in una Spa di Pennabilli, al confine tra Romagna e Marche, si è infatti concluso nel peggiore dei modi. La famiglia era partita con entusiasmo, desiderosa di trascorrere qualche giorno di relax insieme. Ma dopo quattro giorni segnati dall’angoscia e dalla speranza, la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata: i medici dell’ospedale Infermi di Rimini hanno dichiarato ieri la morte del ragazzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Preghiere in parrocchia e compagni di Matteo in lacrime: sconvolta una intera comunità

Lutto in parrocchia: addio ad Antonio, le lacrime della comunitàUn grande dolore ha colpito nelle scorse ore la comunità parrocchiale della chiesa “San Giuseppe e Madonna di Lourdes” di Napoli.

Chi era Walter Pfeifer: la sua morte lascia l’intera comunità in lacrimeIl giovane ice climber altoatesino, deceduto un paio di giorni fa scivolando da un lastrone di ghiaccio, era da anni un membro dei vigili del fuoco e...

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Preghiera della sera, 7 Aprile 2026: chiediamo al Signore di non lasciarci soliRecitiamo la preghiera della sera che ci infonde tranquillità, per tornare a vivere ogni istante con gratitudine, serenità e coraggio. lalucedimaria.it

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09 APRILE | BUONGIORNO | Le tue preghiere quotidiane Con Gesù al mattino. Giovedì dell'Ottava di Pasqua All'inizio di questo nuovo giorno pongo nelle tue mani le mie paure e i miei dubbi. «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore - facebook.com facebook