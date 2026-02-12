Olbia cucciolo ucciso a coltellate | 26enne in carcere due feriti e una comunità sconvolta

Olbia piange la morte di Calaceo, il cucciolo di sette mesi ucciso a coltellate. Il 26enne Hamrouni Marwan, ora in carcere, ha provocato sconcerto e dolore tra i residenti. La comunità si è stretta attorno alla famiglia del cane, mentre le autorità indagano sui motivi di questa violenza e sui due feriti che sarebbero stati coinvolti nell’episodio.

Olbia, un cane ucciso a coltellate: il 26enne in carcere e il dolore di una comunità. Olbia è sconvolta dalla morte di Calaceo, un cucciolo di sette mesi ucciso a coltellate da un uomo di 26 anni, Hamrouni Marwan, ora in custodia cautelare. L’aggressione è avvenuta in città e ha ferito anche due persone presenti. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna, ha convalidato l’arresto, mentre il proprietario del cane, Salem Saafi, e l’amico Abedelhak Saddam Manai, esprimono il loro dolore e chiedono giustizia. La dinamica dell’aggressione e il racconto dei testimoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Olbia, cucciolo ucciso con le forbici. La Lida: «Chi lo ha fatto deve pagare»Olbia «Quello che è accaduto a Olbia è un atto di violenza criminale inaccettabile. Calaceo, un cucciolo di sette mesi, è stato ucciso senza alcuna ragione, da una mano armata e folle. Non è morto sol ... lanuovasardegna.it

La LIDA Olbia e i gravi ferimenti in centro: Calaceo ucciso dalla follia, una violenza che ha colpito l’innocenzaOlbia. Un pomeriggio di violenza improvvisa ha sconvolto il centro cittadino, con una serie di aggressioni ravvicinate che hanno causato gravi ferimenti a ... olbia.it

Martedì a Olbia si è consumata una tragedia che ha spezzato il cuore di un’intera comunità. Un cucciolo indifeso, sdraiato sotto il tavolino di un bar accanto al suo umano, è stato colpito con una violenza inspiegabile. Si chiamava Calaceo. Aveva appena inizi - facebook.com facebook