spari in un bar di via forze armate gambizzato 35enne raid mirato

Nella serata di ieri, un episodio di violenza si è verificato in un bar di via Forze Armate, dove un uomo di 35 anni è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco. Si tratta di un agguato mirato, presumibilmente finalizzato a intimidire o inviare un messaggio, senza intenzioni di uccidere. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire i motivi e identificare i responsabili.

Un agguato mirato. Per colpire il bersaglio designato. Non per uccidere, con ogni probabilità, ma per ferire, intimidire o mandare un messaggio. Poco dopo le 20 di ieri, un uomo è entrato in un bar di via delle Forze Armate e ha mirato per due volte alla gamba destra di un trentacinquenne ecuadoriano: entrambi i colpi di arma da fuoco, esplosi da distanza ravvicinata, sono andati a segno, ferendo il sudamericano alla coscia; uno dei proiettili è entrato e poi uscito, mentre l’altro è rimasto conficcato nell’arto inferiore. La chiamata al 112 ha innescato l’intervento dei sanitari di Areu, che hanno stabilizzato il trentacinquenne prima di trasportarlo in codice giallo al San Carlo; i bollettini medici hanno escluso sin dall’inizio il pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

