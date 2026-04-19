Sparatoria vicino all’Università shock nel cuore della città | caos e feriti

Una domenica nella città si è trasformata in una scena di caos e paura a causa di una sparatoria avvenuta nei pressi di un’università. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al ricovero di alcuni feriti. La zona è stata immediatamente evacuata e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La comunità si trova ora a fare i conti con gli effetti di quanto accaduto.

Momenti di tensione e paura nel cuore di Iowa City, negli Stati Uniti, dove una tranquilla domenica si è trasformata in poche ore in un’emergenza di sicurezza. L’area pedonale nei pressi dell’Università dell’Iowa, solitamente frequentata da studenti e residenti, è stata improvvisamente teatro di violenza, con un intervento massiccio delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Secondo quanto riferito dalla polizia locale e riportato da Abc News, la sparatoria sarebbe scoppiata intorno all’1:46 ora locale, al termine di una “grande rissa” avvenuta nell’area pedonale vicino al campus. Gli agenti intervenuti sul posto hanno dichiarato di aver udito colpi d’arma da fuoco al loro arrivo, trovandosi di fronte a una scena caotica con più persone coinvolte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria vicino all’Università, shock nel cuore della città: caos e feriti Notizie correlate Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feritiSparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa , negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti; Turchia, spari in una scuola superiore: studente apre il fuoco e poi si suicida; Sparatoria in discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, era esponente di un clan mafioso; Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne. Sparatoria vicino all'Università dell'Iowa, almeno tre feritiAlmeno tre studenti dell'Università dell'Iowa sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi, domenica 19 aprile, in un'area pedonale vicino al campus universitario nel centro di Iowa City. Lo ... adnkronos.com Sparatoria vicino all'Università dell'Iowa, diversi feritiSparatoria vicino all'Università dell'Iowa, negli Stati Uniti. Secondo la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto questa mattina presto, diverse persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Abcne ... rainews.it +++ Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feriti https://gazzettadelsud.it/p=2198603 facebook Cerignola, lite tra condomini degenera in una sparatoria: 57enne gambizzato dal vicino di casa x.com