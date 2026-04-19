Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa | diversi feriti Il video delle persone in fuga

Questa mattina si è verificata una sparatoria nei pressi dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. La polizia sta conducendo le indagini sull’episodio e ha confermato che diverse persone sono rimaste ferite. Sono stati diffusi anche filmati che mostrano alcuni individui in fuga dalla zona coinvolta. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Sparatoria vicino all’ Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. Secondo la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto questa mattina presto, “diverse persone” sono rimaste ferite. Lo riferisce Abcnews. “Al momento, diverse vittime sono state portate in ospedale per essere curate per le ferite riportate”, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Iowa City in un comunicato. “Al momento non sono disponibili informazioni sulle loro condizioni”, viene aggiunto. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di una “rissa di grandi dimensioni” nel blocco 100 di East College Street all’1:46 del mattino (ora locale), aggiungendo che “gli agenti giunti sul posto hanno sentito degli spari”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa: diversi feriti. Il video delle persone in fuga Notizie correlate Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Leggi anche: Usa, sparatoria in un’università in South Carolina: 2 morti e diversi feriti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti; Turchia, spari in una scuola superiore: studente apre il fuoco e poi si suicida; Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga; Turchia, sparatoria in un liceo di Sanliurfa: studente 18enne apre il fuoco contro i compagni e poi si uccide. Sparatoria vicino all'Università in Iowa, diversi feritiSparatoria vicino all'Università dell'Iowa, negli Stati Uniti. Secondo la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto questa mattina presto, diverse persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Abcne ... rainews.it Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feritiSparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa, negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che al momento non ... gazzettadelsud.it Sparatoria questa notte all'interno di una nota discoteca di Bisceglie. Un ragazzo è stato colpito da almeno un proiettile nella parte alta del colpo. Immediati i soccorsi del 118 tra il fuggi fuggi generale. Il ragazzo è stato trasportato nel vicino ospedale dove per - facebook.com facebook Cerignola, lite tra condomini degenera in una sparatoria: 57enne gambizzato dal vicino di casa x.com