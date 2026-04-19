Sparatoria in una discoteca di Bisceglie muore 43enne

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile, una sparatoria si è verificata all’interno di una discoteca nella città di Bisceglie. Un uomo di 43 anni, proveniente da un’altra località, è stato portato al pronto soccorso poco dopo le 4 del mattino, ma è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo per chiarire l’accaduto.

(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, residente a Carbonara di Bari, è morto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso oggi 19 aprile alle 4.40. Il 43enne, che presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo, si trovava nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Si idaga. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enneÈ morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anni; Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne. Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enneL'uomo è deceduto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso: presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo ... adnkronos.com Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo ... msn.com Sparatoria in una discoteca Filippo muore a 43 anni, panico tra i clienti facebook UCRAINA | Sparatoria a Kiev, almeno 5 morti e 10 feriti. Zelensky: 'L'indagine sarà rapida, le autorità renderanno pubbliche tutte le informazioni' #ANSA x.com