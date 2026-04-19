Bisceglie | lite in discoteca sfocia in una sparatoria 42enne muore in ospedale

In una notte che avrebbe dovuto essere di divertimento, una lite in una discoteca si è trasformata in una sparatoria. Un uomo di 42 anni è stato colpito da un proiettile e, nonostante i soccorsi, è deceduto nelle prime ore del mattino in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla violenta escalation.

AGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Secondo quanto appreso, la vittima sarebbe giunta intorno alle 4.40 al pronto soccorso dell' ospedale di Bisceglie, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo e sarebbe arrivato in ospedale già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario. L'episodio sarebbe avvenuto poco prima all'interno di una discoteca del posto, dove è stato richiesto l'intervento del 118.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bisceglie: lite in discoteca sfocia in una sparatoria, 42enne muore in ospedale Notizie correlate Bisceglie: scoppia una lite in discoteca e gli sparano, 42enne muore in ospedaleAGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anni; Bisceglie, omicidio in discoteca; Bisceglie, sparatoria in una discoteca: muore il 44enne Filippo Scavo. I colpi di pistola dopo una lite; Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola. Bisceglie: scoppia una lite in discoteca e gli sparano, 42enne muore in ospedaleAGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Secondo quanto appreso, la vittima sarebbe giunta intorno alle 4.40 al pront ... msn.com Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistolaL'uomo, di Carbonara, è deceduto subito dopo essere arrivato al pronto soccorso: un proiettile che l'ha raggiunto al collo non gli ha lasciato scampo ... lagazzettadelmezzogiorno.it +++SPARATORIA IN DISCOTECA A BISCEGLIE, 42ENNE MUORE IN OSPEDALE DOPO UN COLPO DI ARMA DA FUOCO ALLA GOLA+++ Un uomo di 42 anni, residente a Carbonara, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato trasportato a facebook +++ Coppia morta dopo la caduta dal balcone a Bisceglie, probabile omicidio-suicidio +++ x.com