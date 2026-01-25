Spray al peperoncino in discoteca | panico tra i clienti

Recenti episodi di spray al peperoncino in locali e istituzioni di Abano Terme e Padova hanno generato preoccupazione tra cittadini e frequentatori. Dopo i casi verificatisi nelle scuole, si registra un ulteriore allarme nella città, evidenziando la crescente attenzione verso la sicurezza pubblica e la necessità di interventi mirati per prevenire simili incidenti.

Dopo i due casi registrati negli ultimi giorni in una scuola di Abano Terme e Padova, a stretto giro un terzo allarme spray al peperoncino è scattato in città. Una situazione che poteva seriamente sfuggire di mano e mettere a rischio l'incolumità dei presenti. Un ragazzo russo di 22 anni oltre ad una denuncia e un daspo urbano rischia anche di perdere le credenziali del visto di soggiorno. Il 22 gennaio notte a Montà di Padova è finito nei guai un ragazzo russo che ora oltre ad una denuncia e un daspo urbano rischia anche di perdere le credenziali del visto di soggiorno. Momenti di apprensione in discoteca.

