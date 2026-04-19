Nella serata di ieri, una sparatoria si è verificata all’interno di una discoteca a Bisceglie, provocando il panico tra i presenti. Un uomo di 43 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola e ha perso la vita poco dopo. L’indagine delle forze dell’ordine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.

Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, alle 4:40. Aveva una ferita alla base del collo. Chi era la vittima La vittima era di Carbonara, in provincia di Bari, e a quanto si apprende, avrebbe precedenti penali. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti. Sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. La discoteca in cui è avvenuta la sparatoria è il Divinae Follie.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, era esponente di un clan mafioso. Panico tra i clienti, cosa è successo

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Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com