In Louisiana si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di otto bambini. Secondo quanto riferito, l’assalitore è stato ucciso dopo un inseguimento con le forze di polizia. La notizia è stata riportata da un’agenzia di stampa nazionale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi dell’incidente o sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.

Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria in Louisiana. Lo riporta Nbc, sottolineando che anche l’aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 del mattino ora locale a Shreveport, secondo il capo della polizia Wayne Smith. Le vittime avevano età compresa tra uno e circa 14 anni. Polizia: "Sparatoria per violenza domestica" Secondo la Polizia, citata dal New York Times, la sparatoria a Shreveport, in Lousiana, sarebbe scaturita da violenza domestica. Le autorità hanno inoltre affermato che un totale di 10 persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco, su una scena del crimine che ha coinvolto diversi luoghi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sparatoria in Louisiana, morti otto bambini

13 year old demon shot and killed his Grandmother. Demons are among us

Notizie correlate

Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti: tragedia negli Stati UnitiOrrore negli Stati Uniti: una sparatoria in Louisiana provoca la morte di otto bambini.

Choc in Louisiana, otto bambini uccisi durante una sparatoriaRoma, 19 aprile 2026 – Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria in Louisiana.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti: ucciso l'aggressore; Rogo all'emporio con tre morti. La Procura chiede tre ergastoli; Turchia, spari in una scuola superiore: studente apre il fuoco e poi si suicida; Sono nove i morti della sparatoria in una scuola in Turchia.

Usa, 8 bambini morti in sparatoria in Louisiana Lite domestica | Killer ucciso durante inseguimento in autoVideo sparatoria Louisiana (Usa) al culmine di una lite domestica, ultime notizie: 8 bambini morti, il killer ucciso durante inseguimento in auto ... ilsussidiario.net

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anniOtto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una lite domestica. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e ... tg.la7.it

Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore facebook

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a #Shreveport, in #Louisiana, negli #StatiUniti, durante quella che le autorità definiscono una “lite domestica”. Le #vittime avevano tra uno e 14 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 di domenica mattina. In total x.com