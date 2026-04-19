Otto bambini di età compresa tra 1 e 4 anni sono stati vittime di una sparatoria avvenuta in Louisiana. Secondo le autorità, l’episodio si sarebbe verificato durante una lite domestica. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’evento è stato reso noto. La notizia ha suscitato scalpore e portato all’apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una “ lite domestica ”. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e 14 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di domenica mattina (le 13 in Italia). Un totale di 10 persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco. Le autorità hanno affermato di stare ancora raccogliendo dettagli sulla scena del crimine, che si estende su tre luoghi. Louisiana State Police Detectives Investigating Shreveport Police Department Officer-Involved Shooting pic.twitter.comOyCIYO0Z9M — LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2026 Il presunto autore della sparatoria è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 4 anni

13 year old demon shot and killed his Grandmother. Demons are among us

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