Nel corso delle ultime ventiquattro ore, negli attacchi israeliani contro il Libano sono state confermate almeno 35 vittime, portando il bilancio totale delle persone uccise dal 2 marzo a almeno 2.124. Tra queste, sono inclusi 168 bambini. La situazione si mantiene tesa, con un numero consistente di morti e un aumento delle tensioni nella regione.

Almeno 35 persone sono state uccise negli attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato il ministero della Salute libanese nel suo aggiornamento quotidiano, mentre funzionari libanesi e israeliani si incontrano a Washington, DC, per discutere di possibili colloqui per un cessate il fuoco, scrive la Cnn. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute, gli attacchi aerei del Paese contro il Libano hanno causato la morte di almeno 2.124 persone dal 2 marzo. Tra le vittime figurano 168 bambini e almeno 88 operatori sanitari. Israele ha iniziato gli attacchi contro quelli che definisce obiettivi di Hezbollah, sostenuto dall'Iran, nel Paese poco più di sei settimane fa, e ha continuato a condurre raid anche dopo l'attuale cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libano, 'almeno 2.124 uccisi dal 2 marzo, tra loro 168 bambini'

Gaza, almeno 20 palestinesi uccisi nei raid israeliani dall’alba, tra le vittime anche bambiniSono almeno 20 i palestinesi uccisi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi.

Almeno 826 persone sono state uccise da Israele in Libano, tra cui 106 bambiniSecondo il Ministero della Salute libanese, dall’inizio della guerra in Libano sono state uccise almeno 826 persone, tra cui 106 bambini, e oltre 2.