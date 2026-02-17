Tre cacciatori uccisi a Messina l’assurda sequenza della strage | colpo per errore ha scatenato una sparatoria

Uno scambio di colpi tra due coppie di cacciatori, dopo un primo sparo per errore, sarebbe all’origine della strage nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi messinesi, dove son stati trovati morti tre cacciatori. Indagato un quarto cacciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un incidente grave sui Nebrodi ha causato la morte di tre cacciatori, provocato da un colpo partito accidentalmente nella nebbia.

A Messina, un uomo di 52 anni ha confessato di aver partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre cacciatori, spinto dalla rabbia per un diverbio durante una battuta di caccia.

Omicidio dei tre cacciatori a Messina, l'indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzioDavis Pino, 26 anni, Giuseppe Pino, 44 anni, e Antonio Gatani, 82 anni, sono stati uccisi il 28 gennaio nel bosco di Montagnagrande nel messinese ... adnkronos.com

Giallo dei tre cacciatori uccisi a Messina, l’indagato ammette: Ho preso parte alla sparatoriaL'uomo, 52 anni, ha dapprima ammesso di aver preso parte alla sparatoria in cui sono morti tre cacciatori nel messinese: poi però si è trincerato nel ... fanpage.it

Potrebbe essere nelle webcam del fucile di una delle vittime la chiave del giallo dei tre cacciatori trovati morti, uccisi a colpi di fucile, sui Nebrodi nel Messinese facebook

«Ero lì, ho sparato anch'io», parla l'indagato nel giallo dei tre cacciatori morti nei Nebrodi. L'ammissione senza avvocato, poi la scena muta x.com