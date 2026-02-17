Tre cacciatori uccisi a Messina l’assurda sequenza della strage | colpo per errore ha scatenato una sparatoria

Un incidente tra cacciatori a Messina ha portato alla morte di tre uomini, a causa di un colpo partito accidentalmente. L’episodio si è verificato nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, quando un primo sparo accidentale ha scatenato una sparatoria tra due coppie di cacciatori. Un testimone ha riferito di aver sentito diversi colpi in rapida successione, mentre i corpi sono stati scoperti sul terreno poco dopo.

L'assurda strage dei tre cacciatori sui Nebrodi: il primo colpo partito per errore nella nebbia, poi la reazione a catena

Un incidente grave sui Nebrodi ha causato la morte di tre cacciatori, provocato da un colpo partito accidentalmente nella nebbia.

Giallo dei tre cacciatori uccisi a Messina, l’indagato ammette: “Ho preso parte alla sparatoria”

A Messina, un uomo di 52 anni ha confessato di aver partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre cacciatori, spinto dalla rabbia per un diverbio durante una battuta di caccia.

