Sparatoria in Louisiana uccisi 8 bambini in una lite domestica | il più piccolo aveva un anno il più grande 14

Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana, vicino al confine con il Texas. Tra le vittime ci sono un bambino di un anno e un ragazzo di 14 anni. La polizia ha detto che l’incidente è avvenuto durante una lite domestica. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili.

Otto bambini sono morti in una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana, vicino al confine con il Texas. Secondo il New York Times, si sarebbe trattato di una « lite domestica » durante la quale dieci persone sono state colpite da arma da fuoco. «Le vittime avevano un’età compresa tra 1 e 14 anni », ha dichiarato il capo della polizia di Shreveport, Chris Bordelon, nel corso di una conferenza stampa. L’autore è stato ucciso. Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto. La scena del crimine – scrivono i media Usa – si estende su tre diversi luoghi. «È una scena vastissima, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto», ha aggiunto.🔗 Leggi su Open.online

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