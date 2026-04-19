Sparatoria in Iowa feriti tre studenti universitari

Da lapresse.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, nei pressi di un campus universitario nello stato dell’Iowa, si è verificata una sparatoria durante una rissa tra alcuni studenti. Tre giovani sono rimasti feriti nell’accaduto e sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che si è verificato in un’area pubblica vicino all’università. Al momento, non ci sono dettagli sulle condizioni dei feriti o sui motivi scatenanti della violenta colluttazione.

Tre studenti sono rimasti feriti in una sparatoria scoppiata durante una rissa vicino al campus dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. Non è chiaro quante persone siano rimaste ferite in totale. La polizia è intervenuta per sedare una rissa di grandi proporzioni nel centro di Iowa City, vicino a una zona pedonale piena di bar e ristoranti, quando hanno sentito degli spari. I video condivisi sui social mostrano diverse risse davanti all’area all’aperto di un bar, seguite da una folla spaventata in fuga. La rettrice dell’università Barbara Wilson ha reso noto che tre studenti sono rimasti feriti e che è disponibile un sostegno per la comunità del campus.🔗 Leggi su Lapresse.it

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SHOOTING on Old Dominion University campus: 2 INJURED, suspect DEAD

Video SHOOTING on Old Dominion University campus: 2 INJURED, suspect DEAD

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