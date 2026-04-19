Sparatoria in Iowa feriti tre studenti universitari

Nella notte, nei pressi di un campus universitario nello stato dell’Iowa, si è verificata una sparatoria durante una rissa tra alcuni studenti. Tre giovani sono rimasti feriti nell’accaduto e sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che si è verificato in un’area pubblica vicino all’università. Al momento, non ci sono dettagli sulle condizioni dei feriti o sui motivi scatenanti della violenta colluttazione.

Tre studenti sono rimasti feriti in una sparatoria scoppiata durante una rissa vicino al campus dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. Non è chiaro quante persone siano rimaste ferite in totale. La polizia è intervenuta per sedare una rissa di grandi proporzioni nel centro di Iowa City, vicino a una zona pedonale piena di bar e ristoranti, quando hanno sentito degli spari. I video condivisi sui social mostrano diverse risse davanti all’area all’aperto di un bar, seguite da una folla spaventata in fuga. La rettrice dell’università Barbara Wilson ha reso noto che tre studenti sono rimasti feriti e che è disponibile un sostegno per la comunità del campus.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sparatoria in Iowa, feriti tre studenti universitari SHOOTING on Old Dominion University campus: 2 INJURED, suspect DEAD Notizie correlate Sparatoria vicino all’Università dell’Iowa, diversi feritiSparatoria nella notte nei pressi dell’ Università dell’Iowa , negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite. Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti; Sparatoria al liceo in Turchia, attentatore suicida; Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Carmen Giancotti lascia Noi Moderati: No all’alleanza con Voce. Sparatoria vicino all'Università dell'Iowa, almeno tre feritiAlmeno tre studenti dell'Università dell'Iowa sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi, domenica 19 aprile, in un'area pedonale vicino al campus universitario nel centro di Iowa City. Lo ... adnkronos.com Sparatoria in Iowa, feriti tre studenti universitariTre studenti sono rimasti feriti in una sparatoria scoppiata durante una rissa vicino al campus dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. Non è chiaro quante persone siano rimaste ferite in totale ... lapresse.it Sparatoria in una discoteca di Bisceglie: ucciso un uomo x.com Momenti di panico questa notte al Divinae Follie, a Bisceglie, dopo la sparatoria in cui ha perso la vita il 42enne Filippo Scavo. Alcuni video sui social testimoniano i primi momenti concitati dopo l'esplosione dei colpi di pistola: gli spari hanno scatenato la paur facebook