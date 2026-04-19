Sparatoria in discoteca è strage | Una carneficina

Una sparatoria si è verificata in una discoteca sotterranea, lasciando dietro di sé più vittime di quanto inizialmente stimato. La serata, che stava proseguendo con musica e balli, si è trasformata in una scena di caos e emergenza. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul posto, avviando le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La notizia ha suscitato sconcerto tra i presenti e nelle comunità vicine.

La serata sembrava scorrere come tante altre, scandita dal ritmo incessante della musica che faceva vibrare le pareti pesanti e l’aria densa di un locale sotterraneo. Tra le luci soffuse e il brusio della folla che cercava un momento di evasione, nessuno poteva immaginare che il divertimento si sarebbe trasformato in una trappola mortale in pochi istanti. Improvvisamente, il suono della festa è stato spezzato dal fragore secco e violento delle esplosioni metalliche, trasformando la pista da ballo in uno scenario di puro terrore. Le grida di gioia sono diventate urla di panico mentre il fumo e la polvere si mescolavano all’odore acre della polvere da sparo, lasciando a terra vite spezzate nel silenzio irreale che segue sempre una tragedia improvvisa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria in discoteca, è strage: “Una carneficina” Notizie correlate Bisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enneTragedia nella notte in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è stato ucciso a... Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese; Spari all’ex Divinae Follie: muore Filippo Scavo. Il nome nell’inchiesta su 19enne uccisa in locale; Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne. Sparatoria in una discoteca di Bisceglie: ucciso un uomoSecondo le prime ricostruzioni, il 43enne Filippo Scavo sarebbe stata colpito da diversi proiettili mentre tentava di allontanarsi. La Dda di Bari indaga per omicidio con l’aggravante mafiosa ... editorialedomani.it Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: muore a 43 anni un componente di un clan mafiosoL’ uomo Filippo Scavo 43enne, del quartiere Carbonara esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie ... ilcorrieredelgiorno.it Momenti di panico questa notte al Divinae Follie, a Bisceglie, dopo la sparatoria in cui ha perso la vita il 42enne Filippo Scavo. Alcuni video sui social testimoniano i primi momenti concitati dopo l'esplosione dei colpi di pistola: gli spari hanno scatenato la paur facebook Bari, sparatoria in una discoteca: muore un uomo di 43 anni. L’ombra della guerra tra clan dietro l’omicidio x.com