Bisceglie sparatoria in una discoteca | morto un 43enne

Da ilgiornale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una sparatoria si è verificata all’interno di una discoteca nella città di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco ed è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

Tragedia nella notte in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è stato ucciso a colpi d’armi da fuoco. Secondo quanto emerso dai primi rilievi del nucleo investigativo, della locale Tenenza e della Scientifica, nella sparatoria sarebbero coinvolte più persone, due delle quali erano armate di pistola. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari. Il reato ipotizzato è omicidio con aggravante mafiosa. La sparatoria. La sparatoria si è verificata intorno alle 4 di questa mattina, domenica 19 aprile, all’interno della discoteca Divine Club (ex Divinae Follie) in via Ponte Lama, alla periferia di Bisceglie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bisceglie sparatoria in una discoteca morto un 43enne
© Ilgiornale.it - Bisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enne

Notizie correlate

Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne bareseL'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, mentre si trovava in una sala da ballo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anni; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese.

bisceglie sparatoria in unaBisceglie, sparatoria in discoteca: la vittima era già nota alle forze dell’ordine, si pensa a un regolamento di contiEmergono nuovi elementi sull’omicidio avvenuto nella notte a Bisceglie, dove un uomo di 42 anni, Filippo Scavo, originario di Bari e già noto alle forze dell’ordine è stato ucciso a colpi d’arma da fu ... affaritaliani.it

bisceglie sparatoria in unaBisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enneLa vittima, Filippo Scavo, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla base del collo. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari con l’ipotesi di omicidio con aggravante mafio ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.