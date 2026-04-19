Bisceglie sparatoria in una discoteca | morto un 43enne

Nella notte, una sparatoria si è verificata all’interno di una discoteca nella città di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco ed è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

Tragedia nella notte in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è stato ucciso a colpi d’armi da fuoco. Secondo quanto emerso dai primi rilievi del nucleo investigativo, della locale Tenenza e della Scientifica, nella sparatoria sarebbero coinvolte più persone, due delle quali erano armate di pistola. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari. Il reato ipotizzato è omicidio con aggravante mafiosa. La sparatoria. La sparatoria si è verificata intorno alle 4 di questa mattina, domenica 19 aprile, all’interno della discoteca Divine Club (ex Divinae Follie) in via Ponte Lama, alla periferia di Bisceglie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enne Notizie correlate Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne bareseL'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, mentre si trovava in una sala da ballo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anni; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese. Bisceglie, sparatoria in discoteca: la vittima era già nota alle forze dell’ordine, si pensa a un regolamento di contiEmergono nuovi elementi sull’omicidio avvenuto nella notte a Bisceglie, dove un uomo di 42 anni, Filippo Scavo, originario di Bari e già noto alle forze dell’ordine è stato ucciso a colpi d’arma da fu ... affaritaliani.it Bisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enneLa vittima, Filippo Scavo, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla base del collo. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari con l’ipotesi di omicidio con aggravante mafio ... msn.com Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, - facebook.com facebook Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com