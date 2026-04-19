Sparatoria in discoteca a Bisceglie muore 43enne barese

Nella notte, una sparatoria si è verificata all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie, provocando il decesso di un uomo di 43 anni residente nel capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da alcuni colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sala da ballo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini e i soccorsi sanitari.

L'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, mentre si trovava in una sala da ballo. Un 43enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito nella discoteca Divinae Follie, a Bisceglie. Nonostante il rapido arrivo dei operatori del 118, l'uomo è morto subito dopo il suo arrivo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enneÈ morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola; Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anni; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese; Spari in discoteca, giovane ucciso nella notte. Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enneL'uomo è deceduto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso: presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo ... adnkronos.com Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo ... msn.com Sparatoria in una discoteca Filippo muore a 43 anni, panico tra i clienti facebook UCRAINA | Sparatoria a Kiev, almeno 5 morti e 10 feriti. Zelensky: 'L'indagine sarà rapida, le autorità renderanno pubbliche tutte le informazioni' #ANSA x.com