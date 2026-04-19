Spalletti nuovo patto Champions con la squadra | durante gli allenamenti ha ripetuto una frase

Durante gli allenamenti, l'allenatore ha ripetuto più volte una frase per sollecitare i suoi giocatori a dare di più, mostrando un atteggiamento deciso e determinato. La squadra si sta preparando in vista delle prossime partite di Champions League, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rafforzare il legame tra tecnico e squadra. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato i dettagli delle parole pronunciate.

Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli Koopmeiners Juve, l’addio è sempre più vicino: questi due club sull’olandese. Comolli ha già bloccato il sostituto. Ecco chi è Rashford alla Juve, i bianconeri sul giocatore inglese? Spunta la possibile formula del trasferimento. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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" #Spalletti il più moderno di tutti, mi piace come comunica. Da Conte vorrei prendere la voglia di vincere" x.com

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