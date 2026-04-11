Cristiano Ronaldo possiede una collezione di orologi molto ampia, con modelli di diversi stili e colori. Durante gli allenamenti, indossa uno degli orologi più vivaci, che si distingue per le tonalità brillanti e il design originale. Il calciatore porta spesso al polso orologi di marche note, senza limitazioni alla scelta di modelli più appariscenti o meno convenzionali. La sua scelta di accessori riflette una predilezione per pezzi unici e di grande impatto visivo.

Cristiano Ronaldo ha una collezione di orologi che, piaccia o meno, è davvero invidiabile. Il portoghese non bada a spese quando si tratta dei modelli che porta al polso e, in effetti, non sa proprio cosa sia la discrezione in questo campo. Non è un caso che siano davvero molto numerose le volte in cui l'abbiamo visto sfoggiare modelli appariscenti e ricoperti di pietre preziose. L'esempio più recente l'abbiamo potuto ammirare grazie al Patek Philippe con diamanti da lui indossato in abbinamento a Georgina. Ora Cristiano Ronaldo ha scelto un orologio altrettanto appariscente, ma di Hublot. E non ha avuto bisogno di un’occasione speciale per farlo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cristiano Ronaldo ha un orologio così colorato e unico che gli dà allegria durante gli allenamenti

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