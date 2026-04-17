Juve gli allenamenti invisibili di Spalletti funzionano | ecco la formula per la Champions

Negli ultimi tempi, l'allenatore di una squadra di calcio ha adottato una strategia insolita, facendo svolgere allenamenti senza che la squadra si presenti al centro sportivo. Questi incontri sono stati svolti in modo riservato, senza comunicazioni ufficiali o presenza visibile. La nuova metodologia sembra aver portato risultati positivi, con la squadra che si sta preparando in modo diverso rispetto al passato. La questione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.

Gli allenamenti “invisibili” di Luciano Spalletti sono diventati un cult. Forse molto presto non li farà solo la Juve, considerato che la formazione bianconera ci sta costruendo la strada per centrare il quarto posto e fin qui il piano ha funzionato. Gli allenamenti “invisibili”, ha spiegato Spalletti, sono quelli dei giorni in cui non ci si presenta al centro sportivo per allenarsi ma non è concesso staccare la spina con la testa. Un modo per recuperare la condizione fisica ma non limitare l’approccio mentale, così da poter dare sempre il massimo. Non c’è più settimana in cui Spalletti non conceda una pausa prolungata ai suoi, definendo il giorno libero “allenamento invisibile”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, gli "allenamenti invisibili" di Spalletti funzionano: ecco la formula per la Champions Notizie correlate Continassa Juve: ripresi gli allenamenti. Gruppo al completo. Domani parla Spallettidi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Ultimissime Juve LIVE: allenamenti invisibili alla Continassa, Vicario si avvicina all’Interdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Danilo, lezione di calcio e di vita: Non tutti sanno invecchiare: Jardim esalta l’ex Juve. Juve, gli allenamenti invisibili di Spalletti funzionano: ecco la formula per la ChampionsSono quelli dei giorni in cui non ci si presenta al centro sportivo per allenarsi ma non è concesso staccare la spina con la testa: il tecnico quasi sempre concede libertà anche prima delle partite ... gazzetta.it Juventus, Spalletti punta sull’allenamento invisibile: la strategia per battere il Bologna e blindare la ChampionsJuventus, Spalletti punta sull’allenamento invisibile: la strategia per battere il Bologna e blindare la Champions Domenica sera c’è il Bologna, ma la ... tuttojuve.com Ultimissime Juve live Le novità di giornata - facebook.com facebook Buffon ricorda Manninger, suo vice alla Juve: "Amico che ho sempre ammirato" #SkySport #Manninger #Buffon x.com