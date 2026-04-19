Spalletti Juve spunta il ‘patto Champions’ con i bianconeri! Il tecnico in allenamento martella sempre la stessa frase

Durante gli allenamenti, il tecnico della Juventus ha ripetuto costantemente una frase legata alla qualificazione in Champions League, mentre si susseguivano voci di un possibile accordo tra lui e la società per questo obiettivo. La squadra, in un periodo di incertezze, ha dimostrato compattezza e determinazione, mantenendo alta l’attenzione sulla gara e sulla qualificazione europea. La settimana si è conclusa con segnali di stabilità tra i giocatori e lo staff.

Bastoni guarda al Barcellona: esclusi i motivi economici e ambientali. Ecco cosa lo spinge davvero Lewandowski Milan, incastro decisivo per Vlahovic? Tre scenari che possono ribaltare il mercato Calciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Sarri torna al Napoli? Il tecnico spiazza tutti in conferenza! Ecco cosa ha detto e i possibili scenari futuri Carnesecchi svela: «Non ho dormito per una settimana dopo l’errore con la Juventus. Sentivo di aver deluso i miei compagni» Real Sociedad campione di Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai rigori.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti Juve, spunta il ‘patto Champions’ con i bianconeri! Il tecnico in allenamento martella sempre la stessa frase Notizie correlate Leggi anche: Spalletti, nuovo patto Champions con la squadra: durante gli allenamenti ha ripetuto una frase Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve è sempre più vicino alla firma: spunta la possibile data della fumata biancadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve conferma la sua disponibilità a continuare con i bianconeri e la firma potrebbe... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juventus, Spalletti firma e detta le regole: assalto ad Alisson e la sfida all'Atletico per Ederson; Comolli e i colpi Juve: Vi dico chi ci serve. Spunta il rito Stadium: Mia moglie mi ha detto...; Juventus, il messaggio di Spalletti alla squadra dopo il rinnovo: la firma si trasforma in un’arma per la Champions; Calciomercato Juventus – Dopo Spalletti c’è il si di Alisson. E Ederson…. Juve, che chance per Spalletti con il Bologna: può allungare al 4° postoTORINO - Juve, che occasione. È una di quelle partite che possono fare da sliding door di una stagione, è una di quelle notti in cui non si può proprio sbagliare. Il Como ha perso con il Sassuolo, la ... corrieredellosport.it La Juve secondo Luciano Spalletti: tutti i comandamenti della sua mentalità offensivaI bianconeri primi in Serie A per recuperi offensivi con l’ex ct dell’Italia. Pressione riaggressione ricomposizione i tre cardini ... corrieredellosport.it “ #Juve, ancora di più!”: Spalletti alza la guardia e va oltre il ko del Como, il discorso alla squadra x.com Roma-Atalanta 1-1: battendo il Bologna, la Juve di Spalletti salirebbe a +5 sul quinto posto - facebook.com facebook