Il tecnico della Juventus è vicino a firmare il rinnovo del contratto, confermando la sua disponibilità a proseguire con la squadra. Secondo fonti vicine, la firma potrebbe avvenire già nelle prossime ore. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’accordo. La notizia circola tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che attendono l’annuncio ufficiale.

Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve conferma la sua disponibilità a continuare con i bianconeri e la firma potrebbe avvenire presto. La sosta sembra essere il momento giusto per parlare anche del futuro di Luciano Spalletti. E’ lo stesso tecnico ad aprire alla possibilità di una firma sul rinnovo magari già settimana prossima. Stando alle ultime indiscrezioni, il contratto dovrebbe di un anno con opzione per il successivo. Intanto, però, deve essere individuata la data giusta per l’incontro e i prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti, almeno per Spalletti. Ecco le parole in conferenza stampa. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME RINNOVO DURANTE LA SOSTA – «Mi sembra abbia individuato un momento corretto dove c’è meno stress. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve è sempre più vicino alla firma: spunta la possibile data della fumata bianca

Articoli correlati

Rinnovo Spalletti, spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo: gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua.

Spalletti Juve, svolta nel futuro del tecnico: in agenda un incontro con la dirigenza per la fumata bianca sul rinnovo. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, futuro insieme: incontro imminente per prolungare l’accordo.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: i dettagli del contratto

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rinnovo Spalletti

Temi più discussi: Spalletti, in arrivo la firma: ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesa; ?? Vlahovic verso il sì al rinnovo. Spalletti-Juve fino al 2027.

Juve, il rinnovo di Spalletti arriva nella sosta? Il tecnico: Può essere il momento giustoLa sosta può essere l’occasione per il rinnovo del contratto tra Luciano Spalletti e la Juventus. Il tecnico bianconero, nella conferenza. m.tuttomercatoweb.com

Juve, Spalletti non risponde sul mercato: Secondo voi farei bene a parlarne? Mi sento un po' idiotaAnche se il rinnovo con la Juventus è ormai dietro l’angolo, Luciano Spalletti non vuole parlare di mercato e di futuro. Il tecnico bianconero,. tuttomercatoweb.com

Juve, il rinnovo di Spalletti arriva nella sosta Il tecnico: "Può essere il momento giusto" x.com

Si avvicina sempre di più il rinnovo di #Spalletti. La firma potrebbe arrivare già prima di Pasqua Secondo le informazioni di Tuttosport, l'accordo trovato fra le parti è per un anno con opzione per il successivo L'articolo completo al primo commento - facebook.com facebook