Dopo una partita difficile a Bergamo, il tecnico della squadra ha commentato il match dicendo che si è trattata di una sofferenza, ma che finalmente sono riusciti a vincere in modo così. Ha aggiunto che questa vittoria può aiutare a mantenere la calma. Il giorno prima, il tecnico della squadra avversaria aveva detto che la settimana era stata complicata per alcuni dei suoi calciatori.

“È stata una settimana difficile per diversi calciatori, aver vinto questa partita è un dato importante”. Al termine di Atalanta-Juve (0-1) Luciano Spalletti la carota ai suoi l'ha concessa solo con l’ultima frase della lunga analisi fatta ai microfoni di Sky, pur consapevole che il successo in uno scontro diretto pesa tantissimo ai fini della classifica. “Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro son bravi a farti giocare male. Non si riusciva a fare nulla, a differenza nel secondo tempo in cui ci siamo aggiustati e abbiamo fatto meglio, giocando alla pari – ha detto Spalletti -. D’altronde quando le squadre ti vengono addosso così sei costretto a soffrire, facendo quasi solo la fase difensiva”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Che sofferenza, ma per una volta fatemene vincere una così... Ora stiamo calmini"

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