Spalletti in tv | Tenete a bada Ciro Ferrara è un feroce scavalca recinti imbarazzo in studio
Durante una trasmissione televisiva, l’allenatore ha fatto un commento ironico rivolto a un ex calciatore e attuale commentatore. La frase, pronunciata poco prima di una partita di campionato, ha suscitato sorpresa tra i presenti in studio e ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La battuta ha generato un momento di imbarazzo tra gli ospiti e ha fatto discutere sui social.
La battuta di Spalletti a pochi istanti dalla gara di campionato coglie di sorpresa il parterre di DAZN. La reazione tra ironia e incredulità: "Ciro, davvero fai queste cose?".🔗 Leggi su Fanpage.it
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