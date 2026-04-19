Spalletti in tv | Tenete a bada Ciro Ferrara è un feroce scavalca recinti imbarazzo in studio

Da fanpage.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, l’allenatore ha fatto un commento ironico rivolto a un ex calciatore e attuale commentatore. La frase, pronunciata poco prima di una partita di campionato, ha suscitato sorpresa tra i presenti in studio e ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La battuta ha generato un momento di imbarazzo tra gli ospiti e ha fatto discutere sui social.

La battuta di Spalletti a pochi istanti dalla gara di campionato coglie di sorpresa il parterre di DAZN. La reazione tra ironia e incredulità: "Ciro, davvero fai queste cose?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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