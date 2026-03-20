Ciro Ferrara escluso da Jorit nel murale allo stadio Maradona | Io figlio di Napoli E scrive F839

Ciro Ferrara si è trovato escluso dal murale di Jorit nello stadio Maradona, che rappresenta i giocatori più iconici della storia del Napoli. Ferrara, che si definisce figlio di Napoli, ha espresso il suo disappunto attraverso un post su Instagram, reagendo all'omissione dall'immagine che celebra le leggende del club. La scena si inserisce in un contesto di attenzione pubblica attorno all'opera artistica.

Ciro Ferrara ci è rimasto male e replica con un post su Instagram alla sua esclusione dall'undici più rappresentativo della storia centenaria del Napoli, raffigurato da Jorit in un un murale all'esterno dello stadio Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Ciro Ferrara

Temi più discussi: L'ex Juve e Napoli Ciro Ferrara alimenta le polemiche: Scalvini-Frattesi non è mai rigore, ma le cose sono cambiate; Il volto di Sivori; Ferrara: Rigore Frattesi-Scalvini? Strano non sia stato assegnato! Scudetto? L’Inter…; Ferrara: Conte rimane a Napoli o parte? Io ho una sensazione….

Ciro Ferrara escluso dai campioni del murale per il centenario del Napoli: Nonostante le supercazzole...L'ex difensore degli azzurri ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram dopo la decisione di Jorit di non includerlo ... corrieredellosport.it

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Escludere Ciro #Ferrara dal murales è il trionfo del provincialismo, è proprio la #Napoli retrò felice di esserlo. Ha ragione lui: è scarsa conoscenza della storia. Peraltro andò alla #Juve perché il Napoli di #Ferlaino era pieno di debiti. Ma i tifosi (quando fa com - facebook.com facebook

Ciro #Ferrara scarica Jonathan #David a Vamos: “Sta facendo male. La sensazione è che anche i suoi compagni non abbiano più fiducia in lui…”. #Juventus x.com