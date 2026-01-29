Spalletti toglie Del Piero dall'imbarazzo dopo Monaco-Juve | La partita non ha dato spunti per parlare

Luciano Spalletti ha preso le difese di Del Piero, togliendogli l'imbarazzo dopo la partita tra Monaco e Juventus. Il tecnico ha detto che la gara non ha fornito molti spunti di discussione, lasciando intuire che non è stata una partita memorabile per i bianconeri.

Luciano Spalletti con una sola frase rende l'idea di come la partita della Juventus col Monaco non sia stata del tutto esaltante. E toglie Del Piero da una sorta di imbarazzo: "Non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Monaco Juve

Dopo la partita tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti ha commentato con tono diretto, facendo riferimento a un episodio passato con il Bodo Glimt.

Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monaco Juve

Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0: Spalletti domina Conte, gli azzurri scivolano a -9 dall'Inter capolista; Juve perfetta, il Napoli è senza energie: segnano David, Yildiz e Kostic, Spalletti a -1 da Conte.

Juventus, Spalletti nervoso ai microfoni: lo sfogo in zona mista e l’imbarazzo con Giulia Mizzoni. Si calma solo con Del PieroJuventus, Spalletti nervoso ai microfoni: lo sfogo in zona mista e l’imbarazzo con Giulia Mizzoni. Si calma solo con Del Piero ... sport.virgilio.it

Del Piero dopo Juventus-Benfica: Spalletti non si gode mai una vittoria, anch'io ero così. Lui è un mago della tatticaL'ex capitano bianconero esalta il lavoro e la mentalità dell'allenatore che ha preso il posto di Tudor a stagione in corso ... msn.com

MONACO-JUVE, TERMINA 0-0 Finisce 0-0 tra Monaco-Juve, con i padroni di casa vicino al vantaggio al 14': Vanderson lancia in profondità verso Balogun, il quale spinge a due mani Kalulu, salta Perin e segna. L'attaccante stava già esultando ma il direttor - facebook.com facebook

Poca Juve, pareggio in casa del Monaco ma playoff raggiunti: ora o Galatasaray o Bruges x.com