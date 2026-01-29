Spalletti toglie Del Piero dall'imbarazzo dopo Monaco-Juve | La partita non ha dato spunti per parlare

Da fanpage.it 29 gen 2026

Luciano Spalletti ha preso le difese di Del Piero, togliendogli l'imbarazzo dopo la partita tra Monaco e Juventus. Il tecnico ha detto che la gara non ha fornito molti spunti di discussione, lasciando intuire che non è stata una partita memorabile per i bianconeri.

Luciano Spalletti con una sola frase rende l'idea di come la partita della Juventus col Monaco non sia stata del tutto esaltante. E toglie Del Piero da una sorta di imbarazzo: "Non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

