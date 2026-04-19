Dopo la vittoria della Juventus contro il Bologna, l’allenatore Spalletti ha commentato l’evento sottolineando che vedere i giocatori festeggiare è ciò che conta di più. Ha anche menzionato che l’allenatore avversario, italiano, ha ragione su un determinato aspetto della partita. Spalletti ha espresso soddisfazione per l’esito e ha commentato alcuni dettagli tecnici, senza entrare in opinioni personali o analisi approfondite.

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© Calcionews24.com - Spalletti dopo Juve Bologna: «Vedere i ragazzi gioire è la cosa più importante. Italiano ha ragione su un aspetto»

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