Bologna Italiano esulta dopo la vittoria contro il Torino | Era troppo importante dopo un periodo non bello Il gruppo è unitissimo ho sempre detto questo ai ragazzi

Vincenzo Italiano ha festeggiato con entusiasmo la vittoria del Bologna contro il Torino, un risultato che per lui rappresenta un sollievo dopo un periodo difficile. La sua gioia deriva anche dalla forte coesione del gruppo, che ha dimostrato unità in campo. Italiano ha sottolineato come questa vittoria possa dare nuova fiducia alla squadra, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Conceicao, dopo la vittoria contro il Napoli, ha condiviso sui social un messaggio di soddisfazione per il risultato e ha ringraziato i tifosi della Juventus per il sostegno costante.

Bremer ha condiviso sui social la propria soddisfazione per la vittoria contro il Benfica, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra, del cuore e della determinazione.

