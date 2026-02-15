Bologna Italiano esulta dopo la vittoria contro il Torino | Era troppo importante dopo un periodo non bello Il gruppo è unitissimo ho sempre detto questo ai ragazzi
Vincenzo Italiano ha festeggiato con entusiasmo la vittoria del Bologna contro il Torino, un risultato che per lui rappresenta un sollievo dopo un periodo difficile. La sua gioia deriva anche dalla forte coesione del gruppo, che ha dimostrato unità in campo. Italiano ha sottolineato come questa vittoria possa dare nuova fiducia alla squadra, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Torino, Baroni in conferenza post Bologna: «Fiducia dalla società, non possiamo abbassare la testa. Fischi? Vi dico cosa ne penso» Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni Napoli, Conte a DAZN prima della Roma: «C’è poco da imputare ai ragazzi, sensazioni buone perché abbiamo fatto una buonissima partita col Como!» Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conceicao esulta dopo la vittoria contro il Napoli: «Che gruppo. Poi ringrazia i tifosi della Juve con questo messaggio» – FOTO
Conceicao, dopo la vittoria contro il Napoli, ha condiviso sui social un messaggio di soddisfazione per il risultato e ha ringraziato i tifosi della Juventus per il sostegno costante.
Bremer esulta sui social dopo la vittoria contro il Benfica: «Testa, cuore e gruppo. Poi il messaggio ai compagni» – FOTO
Bremer ha condiviso sui social la propria soddisfazione per la vittoria contro il Benfica, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra, del cuore e della determinazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La panchina di Italiano è a rischio? Bologna in crisi nera, i numeri non sorridono al tecnico; Noslin e quell’esultanza polemica in Bologna-Lazio: Parlate, parlate…; I Campioni in carica del Bologna sono già fuori: la Lazio vince ai rigori; quote Torino Bologna: il pronostico sul match di Serie A.
Bologna, Italiano: Dopo l'Inter abbiamo abbandonato il nostro ritmo, ora possiamo andare avantiVincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato così al termine della sfida ai microfoni di Dazn: E' una vittoria troppo importante. tuttomercatoweb.com
Bologna, Italiano: Vittoria importantissima. Abbiamo ancora il tempo per risalire e riprenderciVincenzo Italiano ha analizzato la prestazione del suo Bologna dopo la sfida contro il Torino. Ecco le parole dell'allenatore ... gianlucadimarzio.com
. @Bolognafc1909 , Italiano: “Dopo la sconfitta contro l'Inter ci sono stati 45 giorni nei quali abbiamo abbandonato il nostro cammino. Ora abbiamo il tempo per risalire e riprenderci” x.com
Ecco gli 11 rossoblù scelti da Vincenzo Italiano per Torino-Bologna Forza Ragazzi! #Bolognafc #SerieA #TorinoBologna facebook