L'allenatore ha commentato la partita tra Juventus e Bologna, vinta dalla squadra di casa con il risultato di 2-0. Ha parlato dell’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la gara, nonostante il rischio di cali di concentrazione. Inoltre, ha commentato l’esultanza dei giocatori, sottolineando come vedere tutti insieme festeggiare rappresenti un momento significativo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di DAZN.

di Luca Fioretti Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Bologna, partita vinta 2-0 dai bianconeri: di seguito le sue dichiarazioni. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ESULTANZA – « Non lo so cosa hanno combinato, ma vederli gioire tutti insieme così è la cosa più importante. È più bello vedere che chi fa gol chiama i compagni di squadra per condividere insieme il momento perchè tutto viene fuori dalle relazioni e dai rapporti. Poi chiaro che ci sono i ruoli e le poszioni » PARTITA E CLASSIFICA – « Quello che non dovevamo assolutamente sbagliare dopo i risultati di ieri, però poi c’è sempre il rischio di abbassare un po’ l’attenzione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «C’era il rischio di abbassare l’attenzione ma siamo stati bravi. Esultanza? Vederli gioire tutti insieme è la cosa più importante»

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