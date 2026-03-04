Sacchi contro Como-Inter | Prestazione scialba La versione di Chivu | Siamo stati bravi a capire cosa c’era da fare

Nella partita tra Sacchi e il Como contro l’Inter, nessuna rete segnata e un risultato che ha lasciato tutti senza parole. Sacchi ha definito la prestazione “scialba”, mentre Chivu ha commentato che la squadra ha saputo adattarsi e capire cosa era necessario fare in campo. La gara si è conclusa senza particolari meriti offensivi o difensivi, lasciando un senso di frustrazione tra gli spettatori.

Inter e Como giocano una partita senza gol e casca il mondo. Niente elogi alle difese, nessun plauso al pragmatismo in stile Allegri. No, quando si tratta di Cesc Fabregas e Cristian Chivu, devono vincere e anche giocare bene, altrimenti piovono critiche ovunque. Dopo lo 0 a 0 della semifinale di andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia, l’attacco più duro è arrivato sulle pagine della Gazzetta dello Sport da Arrigo Sacchi. “Una prestazione scialba”, scrive l’ex ct, che accusa: “Mi aspettavo di più. Molto di più. Sia dal Como di Fabregas sia dall’Inter di Chivu”. Per poi aggiungere: “Il calcio è aggressione, fame, sacrificio, continua ricerca del gol, e invece. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Genoa Inter, De Rossi: «Dobbiamo ripartire dalla parte finale del match. Loro sono forti e noi siamo stati bravi a restare in partita. Una cosa si poteva fare meglio»Abraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante.

Como, Fabregas: «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi sono stati bravi. Nico Paz? Ha mentalità top»Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la...

Como-Inter, Fabregas: Abbiamo fatto una bella gara ma ci stava l'1-0 per noiL'allenatore del Como commenta lo 0-0 del Sinigaglia nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter: I ragazzi hanno fatto una bella gara, ci stava l'1-0 per noi ma contro la squadra più ... sport.sky.it

Como – Inter 0-0, cronaca e highlights: pari al Sinigallia, tutto rinviato per il ritorno al San Siro! – VIDEOComo - Inter 0-0, cronaca e highlights: la prima finalista si deciderà tra oltre un mese con la gara che si disputerà al San Siro! generationsport.it

Nella conferenza stampa post Como-Inter di Coppa Italia, Cesc Fabregas ha detto la sua sui fischi ricevuti da Alessandro Bastoni per tutta la durata della gara "Quel giorno a San Siro ha sbagliato, così come ho sbagliato io. Ma capita, può succedere. facebook

