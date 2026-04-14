Nuoro bimba di sei mesi trovata sola in auto sotto il sole | i genitori erano al supermercato

A Siniscola, un bambino di sei mesi è stato trovato da alcuni passanti chiuso in auto sotto il sole. I genitori del bambino si trovavano al supermercato nelle vicinanze. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo che le persone hanno notato il bambino all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno aperto l’auto e soccorso il bambino.

Hanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole, mentre facevano la spesa. Per due turisti cechi in vacanza in Sardegna è scattata la denuncia per abbandono di minore. L'episodio è avvenuto sabato 11 aprile nel parcheggio di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la neonata all'interno dell'abitacolo, in evidente difficoltà a causa delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. I militari in breve tempo hanno rintracciato i genitori, che si erano allontanati da una ventina di minuti ed erano appunto all'interno del supermercato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuoro, bimba di sei mesi trovata sola in auto sotto il sole: i genitori erano al supermercato Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciatiLasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola. Leggi anche: Cucciolo di 7 mesi lasciato in auto sotto il sole: salvato dalla Municipale a Pozzuoli Siamo vicini alla comunità di #Borore e alla famiglia di Omar Barranca, cavaliere di soli 25 anni, morto nella notte all’ospedale San Francesco di #Nuoro. Omar è stato disarcionato dal suo #cavallo durante i festeggiamenti di San Lussorio, venendo poi colpito - facebook.com facebook #Chirurgia #robotica ora al Mater Olbia A #Nuoro, Ospedale pubblico San Francesco, #Chirurgia #Robotica funziona da anni, Eccellenza nazionale, senza propaganda. In Sardegna a Nuoro, #chirurgia #Robotica è da numero 1. Un bel pezzo, ignorato dai p x.com