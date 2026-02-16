Sosta Responsabilmente accertatori di Amt3 nel comparto Cittadella

L'azienda intensifica la vigilanza sulla sosta e ricorda le modalità di pagamento e le alternative ai margini del centro Prosegue la campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 informa gli automobilisti sulle aree che, nel corso della settimana, saranno oggetto di controlli mirati da parte degli accertatori. A partire da oggi, 16 febbraio, l'attenzione sarà concentrata sul comparto Cittadella, in particolare nella zona del tribunale e lungo Via dello Zappatore, Via del Lanciere, Via Trainotti e Via del Minatore. In queste strade la sosta è tariffata dalle 8 alle 20 nei giorni lavorativi, compreso il sabato.