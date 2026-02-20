Montespertoli sospesa la licenza a un locale | chiuso per sette giorni

Il locale di Montespertoli è stato temporaneamente chiuso dai carabinieri il 18 febbraio 2026, a causa di irregolarità riscontrate durante un controllo. La sospensione della licenza durerà sette giorni. Durante l’ispezione, i militari hanno trovato problemi legati alla sicurezza e al rispetto delle norme igieniche. La decisione mira a garantire la tutela dei clienti e a prevenire eventuali rischi. Il gestore dovrà rispettare le prescrizioni per riaprire l’attività. La chiusura riguarda un bar molto frequentato nel centro del paese.

Firenze, 20 febbraio 2026 - Nel corso della giornata del 18 febbraio 2026 i carabinieri della stazione di Montespertoli hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico esercizio del comune. Il dispositivo, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato emesso dal Questore di Firenze e dispone la chiusura dell’attività per la durata di sette giorni. Il provvedimento rappresenta l’esito di un’attività di controllo sistematica e approfondita condotta dai militari dell’Arma nell’ambito dei servizi ordinari di prevenzione e monitoraggio del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

