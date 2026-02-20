Montespertoli sospesa la licenza di un locale per sette giorni

Il Questore ha deciso di sospendere la licenza di un locale a Montespertoli dopo un episodio di rissa avvenuto nel fine settimana. I carabinieri hanno riscontrato comportamenti violenti e irregolarità nelle verifiche di routine. Per garantire la sicurezza pubblica, l’attività resterà chiusa per sette giorni, a partire da mercoledì 18 febbraio. La misura mira a prevenire ulteriori incidenti e a ristabilire l’ordine nel centro del paese. La decisione si basa su fatti concreti accertati durante i controlli.

Sospesa la licenza per un locale di Montespertoli. Il provvedimento, emesso dal Questore e notificato nella giornata di mercoledì 18 febbraio scorso dai carabinieri di Montespertoli, dispone la chiusura del locale per una durata di sette giorni. Si tratta del risultato di un'attività di controllo sistematica, approfondita e protratta nel tempo. L'applicazione della sospensione, prevista dall'articolo 100 del T.U.L.P.S. risponde all'esigenza di interrompere contesti di pericolosità sociale già manifestatisi e, al contempo, di dissuadere la presenza di soggetti problematici, sottraendo loro un abituale punto di aggregazione.