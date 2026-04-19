Staserto, alle 21:30, Rai 1 trasmetterà la seconda puntata della serie televisiva

Stasera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21:30, il palinsesto di Rai 1 presenta la seconda puntata della serie televisiva Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La produzione, diretta da Vincenzo Pirozzi, prosegue il racconto in quattro serate che vede protagonista Maria Vera Ratti nel ruolo della professionista legale operante nel territorio sorrentino. Equilibri familiari e incognite patrimoniali: i nodi narrativi del secondo episodio. L’evoluzione della trama si sposta su terreni dove il diritto incontra le fragilità emotive dei protagonisti. Nella nuova puntata, l’attività dello studio notariale viene scossa dalla gestione di un’eredità estremamente complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento, segreti d’archivio: la notaia affronta un passato oscuro

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