L' oscuro passato di Vannacci da cui converrebbe guardarsi bene

Vannacci torna sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue imprese sul campo. Molti si chiedono cosa potrebbe aspettarsi il suo futuro, ma forse è meglio guardare indietro. Il suo passato da comandante del Reggimento Col Moschin, della Brigata Folgore e il ruolo in Iraq sollevano dubbi e preoccupazioni. Le ombre di alcune scelte e vicende passate continuano a fare parlare di sé.

Se il futuro che il generale vuole raggiungere è abbastanza chiaro, a destare preoccupazione è la sua esperienza nell'esercito: da comandante della Brigata Folgore fino alla difesa all'ambasciata russa Parla Attilio Fontana: “Vannacci non c'entra nulla con la Lega, basta fare la destraccia. O Zaia o Fedriga vice” Il baraccone Vannacci: marcia in tv, anche in Rai, vuole farsi accettare da Meloni. Il "dolo" di Salvini Tutti si interrogano sul futuro di Vannacci. Forse bisognerebbe interrogarsi sul suo passato. Di Comandante del Reggimento Col Moschin, della Brigata Folgore, del contingente italiano in Iraq, della Task Force 45 in Afghanistan, di addetto per la Difesa alle ambasciate di Russia, Bielorussia, Armenia, Turkmenistan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'oscuro passato di Vannacci da cui converrebbe guardarsi bene Approfondimenti su Vannacci Passato L’amato segreto di kirk e il suo passato oscuro incontato da star trek Star wars scopre il passato oscuro del giovane padawan di qui-gon jinn La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vannacci Passato Argomenti discussi: Intrighi, follia e potere: Carlotta del Belgio prende vita in una nuova ‘Intervista col Passato’; [Recensione] L’Ombra dei Sith; Biglietti per 'Fruits Basket -prelude-' ora in vendita per la proiezione di febbraio Anime Nights; Giorno della Memoria. Milena Santerini (Univ. Cattolica): La memoria deve diventare un monito vivo, capace di parlare al presente. L'oscuro passato di Vannacci da cui converrebbe guardarsi beneSe il futuro che il generale vuole raggiungere è abbastanza chiaro, a destare preoccupazione è la sua esperienza nell'esercito: da comandante della Brigata Folgore fino alla difesa all'ambasciata russ ... ilfoglio.it Castello di Ksi??: un gioiello misterioso che nasconde tunnel segreti e un passato oscuroIn alto, affacciato sulla rigogliosa campagna polacca, sorge il sensazionale Castello di Ksi??. Un castello color confetto che, circondato da boschi incantati, sembra uscito direttamente da una fiaba. siviaggia.it SU VANNACCI. E ALTRO. Due sole, semplici, considerazioni. 1) ah, allora non è vietato. Curioso come, per anni, tutti gli osservatori giudicassero impossibile costruire un’offerta politica - alternativa a cdx e csx - di stampo liberale. “Il bipolarismo è invincibile”, facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.