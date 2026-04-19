Stasera, domenica 19 aprile 2026, il palinsesto di Rai 1 si arricchisce con la seconda puntata della serie televisiva Roberta Valente – Notaio in Sorrento, un racconto che promette di coinvolgere il pubblico alle ore 21,30. La produzione, guidata dalla regia di Vincenzo Pirozzi, prosegue il suo percorso narrativo offrendo nuove sfaccettature ai protagonisti di questa storia ambientata tra le atmosfere della costiera. Il cast e la struttura del racconto televisivo. Il cuore pulsante della produzione risiede nel gruppo di interpreti che danno vita ai personaggi. Maria Vera Ratti guida la narrazione, affiancata da Alessio Lapice e Flavia Gatti....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento e il mistero del notaio: stasera torna la fiction su Rai 1

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