Annuncio social per Aurora Leone il volto femminile dei the Jackal dirà sì a Simone Ruzzo

Su Instagram, la comica napoletana nota per il suo ruolo nei The Jackal ha condiviso un messaggio in cui annuncia il suo prossimo matrimonio con un uomo di nome Simone Ruzzo. La notizia ha attirato l'attenzione dei follower, che hanno commentato il post. Aurora Leone ha scelto di comunicare pubblicamente la decisione di sposarsi, senza fornire dettagli aggiuntivi sui preparativi o sulla data delle nozze.

Annuncio social per Aurora Leone. La comica napoletana dei the Jackal in un post Instagram parla delle sue future nozze. Ed subito una pioggia di auguri da fan e colleghi. Per Aurora e Simone Ruzzo, storico fondatore del collettivo comico di cui entrambi fanno parte, il prossimo set sarà il “sì”. L’amore nato tra sketch, tournée e video virali diventa ufficiale e vede Aurora Leone unita a uno dei fondatori storici dei The Jackal. Per ora non esiste alcuna data ufficiale, ma potrebbe accadere nel 2026. Ipotizzabile che le nozze possano avvenire in Campania, in chiaro stile the Jackal. La promessa social Nello scatto condiviso dalla comica, i due appaiono raggianti: lei in elegante completo chiaro giacca-pantaloni con un mazzo di fiori bianchi tra le mani, lui in completo verde bottiglia.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà “sì” a Simone Ruzzo Notizie correlate Leggi anche: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa Aurora Leone e Simone Ruzzo ufficializzano la loro relazione: “Sempre si”In un tenero post Instagram Aurora Leone rende ufficialmente nota la sua relazione con Simone Ruzzo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa; Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone; Aurora Leone si sposa con uno dei fondatori dei The Jackal: proposta (con gin tonic) che spiazza tutti (foto); Stasera a letto tardi su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata. Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà sì a Simone RuzzoAnnuncio social per Aurora Leone. La comica napoletana dei the Jackal in un post Instagram parla delle sue nozze. Piove subito una pioggia di auguri da fan e colleghi.Per Aurora e Simone Ruzzo, storic ... 361magazine.com Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresaAurora Leone sorprende tutti e al tempo stesso emoziona i fan: l’attrice e comica dei The Jackal sposerà Simone Ruzzo in estate ... dilei.it Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve - facebook.com facebook Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve x.com