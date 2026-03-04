Best buy lancia saldi sugli altoparlanti bluetooth con offerte sony e jbl a partire da 43 dollari

Best Buy ha annunciato saldi sugli altoparlanti Bluetooth, con prezzi che partono da 43 dollari. Le offerte includono modelli di Sony, JBL, Bose e Ultimate Ears, e sono valide in vista della primavera. Le promozioni interessano diversi prodotti di marche note nel settore dell’audio portatile. I clienti possono approfittarne per acquistare speaker senza spendere troppo.

in vista della primavera, le offerte sui speaker bluetooth di best buy si fanno interessanti, con ribassi su modelli firmati Sony, JBL, Bose e Ultimate Ears. le promozioni atendono diverse esigenze, dalla dimensione compatta all'installazione sonora potente, offrendo soprattutto valore su acustiche affidabili e autonomia prolungata. il sony srs-xb100 è stato oggetto di una riduzione significativa: da $64,99 a un prezzo promozionale di $43. si presenta in formato compatto, con design impermeabile IP67 e audio definito. l'autonomia arriva fino a 16 ore con una singola ricarica, ideale per uscite all'aperto o viaggi veloci. la JBL Clip 5 resta una scelta pratica per chi cerca portabilità e suono decente.