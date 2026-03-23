Per molti appassionati, la PlayStation Portable rappresenta una delle console portatili più amate di sempre. Nei primi anni Duemila ha saputo distinguersi grazie a un catalogo ricco e variegato, capace di spaziare tra giochi di ruolo, azione e produzioni di grande qualità. Tra i titoli più iconici spicca Metal Gear Solid: Peace Walker, considerato ancora oggi uno dei punti più alti raggiunti su questa piattaforma. Nonostante tutto, una delle mancanze più evidenti è sempre stata l’assenza di un sistema di trofei. Oggi, a distanza di anni, quella lacuna viene finalmente colmata grazie alla community. Un appassionato ha sviluppato una modifica non ufficiale che introduce i trofei direttamente su PlayStation Portable, con notifiche in tempo reale durante il gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PSP torna in vita: arrivano i trofei non ufficiali sulla storica portatile Sony

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